Ophef over thema Boekenweek: 'De moeder, de vrouw, pffft'

En cabaretier Claudia de Breij: 'Nee stel je voor dat we vrouwen in welke andere rol dan ook zouden huldigen, CPNB. De moeder, de vrouw. Pffft.'



Jaren vijftig

Ze krijgen bijval, #ophef dus, met als strekking: met twee mannen die over 'de moeder de vrouw' schrijven keert de CPNB terug naar de jaren vijftig. Jan Siebelink, dat was al eerder bekend, schrijft het boekenweekgeschenk.



De CPNB, organisator van de Boekenweek, reageert: 'In het werk van onze Boekenweekessayist Murat Isik is de rol van de moeder de vrouw juist een leidende en bevrijdende. Nergens zeggen wij dat een vrouw niet compleet is als zij geen moeder is. Dat zouden we ook nooit doen.'



Bij de CPNB, benadrukt de organisatie, werken veel vrouwen, onder wie vijf in de top van het bedrijf, en in september komt er een vrouwelijke directeur. 'Het thema is dan ook eerst en vooral een ode aan alle moeders, alle vrouwen.'



Feministische

Isik zelf begrijpt heel goed waarom hij voor dit thema is benaderd. Hij zegt zaterdag in Het Parool: "In mijn boeken speelt de moeder een belangrijke rol. Waar de vader ontspoort, houdt de moeder de boel bij elkaar."