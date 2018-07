Op meer dan oneliners hoef je bij Bear Grylls niet te rekenen

Uit een wak klimmen of overnachten in de woestijn: velen weten hoe te overleven in ­extreme ­situaties dankzij één man: Bear Grylls. In Ultimate Survival liet hij jarenlang zien hoe hij overal ter wereld kon overleven.



De ex-SAS'er is terug, met The Island with Bear Grylls, op Spike. Hierin moeten twee groepen op een onbewoond ­eiland zes weken zien te overleven.



Dat betekent net als in Expeditie Robinson een kamp bouwen, vuur maken en eten bij elkaar sprokkelen. Of overleven al niet spannend genoeg is, is er een arme groep (huisvader, werkloze) en een rijke groep (gynaecoloog, advocaat, kunsthandelaar) op het eiland gezet.



Lips viel erin bij aflevering drie, na ruim twee weken overleven. De tussenstand: de groepen kregen ruzie, kampen overstroomden, deelnemers beschuldigen elkaar van luiheid en iedereen - rijk en arm - heeft honger.