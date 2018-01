Op Goed Geluk: Tv-daten in tijden van Tinder

Gordons grappen doen de romantiek in Op Goed Geluk geen goed.

Maar dan de praktijk. "Niet meteen mijn type," zei mevrouw 2, toen het bordkartonnen scherm wegdraaide en de kijkers hunkerden naar liefde op het eerste gezicht. "Een lief meisje. Maar zo zijn er meer, natuurlijk," was het antwoord van de eeuwige vrijgezel Danny.



En dat was dus nog voordat hij tijdens hun afspraakje (trampolinespringen!) een zelfingenomen losbol bleek te zijn met een arsenaal aan schuine grappen die binnen de kortste keren vunzige mailtjes ging sturen aan mevrouw 1.



Voor een beetje televisieromantiek helpt het natuurlijk wel als de kandidaten ergens in de verte bij elkaar passen. Zie daar de succesformule achter BNNVara's First dates. De jongens en meisjes die RTL probeert te koppelen gaan van hun levensdagen niet voor elkaar vallen. Dat ging het door Carry Tefsen gepresenteerde Tros-origineel toch gemakkelijker af, hoezeer haar 21ste-eeuwse opvolger Gordon ook zijn best deed om haar assistente-van-dokter-Van-der-Ploegstem na te doen.



Dodelijker is dat het allemaal zo nadrukkelijk met een knipoog wordt gebracht. Dat zou bij NPO 3 nog kunnen werken, maar in de koele, commerciële, harde realiteit van de late avond op RTL4 slaat elk beetje ironie meteen dood. En romantisch is anders, zo'n datingshow op z'n Gordons - met een spervuur aan grappen, cynisch en koud.



