Op de rug van een olifant in Artis? Dat is verleden tijd

Dieren opsluiten, kun je dat nog wel doen? Uit de mond van Haig Balian, van 2003 tot eind 2017 directeur van Artis, was dat een lekkere binnenkomer in Het Nieuwe Artis op NPO 2.



Lips kwam al in Artis toen ijsberen zwommen in een krap betonnen bassin en bezoekers op het Papegaaienlaantje verwelkomd werden door ara's aan een ketting. Balian had er als kind op de rug van een olifant gezeten. "Dat maakte zo veel indruk, ik kan de huid nog voelen."



Allemaal verleden tijd. Tegenwoordig is Artis van minder soorten, meer ruimte. De komst van het nieuwe olifantenverblijf was de rode draad door het programma.



Interessant was hoe de dierentuin afwegingen maakt tussen verschillende belangen. Netten om het pelikanenverblijf zodat ze niet gekortwiekt hoeven te worden (dat wil Artis) of kortwieken zodat netten niet nodig zijn (dat wil het publiek).