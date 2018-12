OOR: '2018 was het popjaar van de vrouw'

'Was 2017 het jaar van de #MeToo-beweging en een nieuw bewustzijn, dan zien we daar in 2018 pas echt de weerslag van in de popmuziek,' schrijft het magazine in een persbericht. '2018 was het popjaar van de vrouw.'



De Top 10 van albums in 2018 wordt dan ook aangevoerd door drie vrouwen (Janelle Monáe, Kali Uchis, Christine & The Queens) en een echtpaar (Low).



PJ Harvey

In 2011 was het singer-songwriter PJ Harvey met Let England Shake die bovenaan de lijst eindigde.



Traditiegetrouw is de OOR-eindlijst samengesteld door 55 Nederlandse muziekjournalisten, radio-dj's en andere prominenten die allemaal een Top 10 van beste albums van het jaar aanleveren.



De 55 lijsten zijn ook opgenomen in de eindejaarseditie van het muziekblad dat donderdag 6 december verschijnt.



Top 10 OOR's Eindlijst:



1. Janelle Monáe - Dirty Computer

2. Low - Double Negative

3. Kali Uchis - Isolation

4. Christine And The Queens - Chris

5. Arctic Monkeys - Tranquility Base Hotel + Casino

6. Idles - Joy As An Act Of Resistance

7. Kacey Musgraves - Golden Hour

8. Kamasi Washington - Heaven And Earth

9. The Ex - 27 Passports

10. Jon Hopkins - Singularity