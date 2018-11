Ook van de norm afwijkende gezinnen willen een kind

Waarom zou je een kind baren om het weg te geven?

Ze wil, kortom, draagmoeder zijn. Maar voor wie? En, zo vraagt Verster haar toch enigszins geschokt, waarom zou je een kind baren om het weg te geven?



Versters persoonlijke betrokkenheid - en wie vormt zich vroeg of laat geen mening over het krijgen van kinderen? - is een sterk punt van de serie, die vermoedelijk bij niet alle gezindten in Nederland op evenveel begrip zal kunnen rekenen.



Dat de wegen der natuur soms wel erg ondoorgrondelijk zijn, is te zien in de woonwagen van het homokoppel Remco en Quincy. De twee, die hun huisje op wielen 'Ons paleisje' hebben gedoopt, zoeken geen co-ouder, maar een draagmoeder.



De wet zit hen bij het zoeken in de weg: buiten de privékring rondvragen is in Nederland verboden. Alleen al om hun speurtocht verder te volgen, is Lips benieuwd naar 2019.



