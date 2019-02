Ook Rob Geus niet welkom op het nieuwe SBS 6

Geus werkte liefst 18 jaar voor de commerciële zender. "De tv-wereld staat op zijn kop", zegt hij.



Geus wil niet in detail treden over zijn slechtnieuwsgesprek, maar wel dat dit niet werd gevoerd met SBS 6-eigenaar John de Mol. "Dat ging via via. Ik heb De Mol nooit mogen spreken, al heb ik dat wel meermaals aangevraagd. Ik had een kopje koffie wel leuk gevonden."



De Smaakpolitie

In De Smaakpolitie controleerde Geus horecagelegenheden op hygiëne en veiligheid en in Red Mijn Vakantie! loste hij samen met collega Alberto Stegeman vakantieproblemen op. Twee programma's die volgens Geus niet meer passen in John de Mols plannen met de zender.



"Wij zijn niet de types voor grote studioshows", zegt Geus. Hij wijst daarmee ook naar collega Piet Paulusma, die eind dit jaar (met tegenzin) moet stoppen met zijn werk als weerman voor SBS 6. "Met alle respect: wij zetten altijd wel goede tv-avonden neer. Op kijkcijferresultaten heb je me nooit kunnen pakken."



Het lijkt erop dat John de Mol met zijn Talpa TV (SBS 6, Veronica, Net 5 en SBS 9) bezig is met het definitief afbreken van 'het oude SBS 6', of 'de campingzender' zoals vaak wordt geroepen.



De mediamagnaat heeft een brede familiezender voor ogen en hengelt om die reden ook RTL-presentatoren als Gordon, Wendy van Dijk en zijn zus Linda de Mol binnen. Ook hoopt hij The Voice of Holland (een tv-formule van zijn hand) naar SBS 6 te halen.



Nieuwe coach

"De tv-wereld staat op zijn kop", meent Geus. "En de kijkcijfers zijn nog niet spectaculair. De vraag is of de typische SBS 6-kijker dit wel wil. Ik stond altijd heel dicht bij de gewone burger, maar aan mij kan niet worden verdiend in het buitenland. Zo kijk er ook een beetje vanaf de zijlijn naar. Je kan een leuke positie hebben in het voetbalelftal, maar als een nieuwe coach aantreedt en denkt dat die speler niet zo makkelijk is door te verkopen..."



Hij wil niet overkomen als een zielenpiet. "Natuurlijk vind ik het apart, zeker na zo'n lang dienstverband. Ik heb 18 jaar voor die club gewerkt! Maar ik heb het ook al geparkeerd hoor. Ik ben met heel veel leuke dingen bezig."



Geus runt een restaurant in Barendrecht, zegt bezig te zijn met het schrijven van een boek en begint binnenkort met een tv-programma op de regionale zender RTV Rijnmond waarin hij voetballers ondervraagt en met ze kookt.



"Wel frustrerend dat ik nu even niets kan doen met al die e-mails van mensen in schrijnende situaties." Hij hint voorzichtig naar plannen met andere grote zenders. "Ik ben in elk geval nog niet klaar."



