Ook recordaantal online kijkers voor De Luizenmoeder

Via internet werd de derde aflevering van 28 januari door 420.000 kijkers gezien, meldt Stichting KijkOnderzoek.



Niet eerder sinds de start van de publicatie van onlinekijkcijfers in 2016 keken zo veel mensen online naar een programma. Het record stond tot dusver op Boer zoekt vrouw internationaal met 201.000 kijkers vorig jaar. Daarvoor was dit de documentaire Emma Wil Leven met 289.000 online kijkers.



Best bekeken

De eerste twee uitzendingen van De Luizenmoeder van 14 en 21 januari hadden respectievelijk 166.000 en 288.000 onlinekijkers.



Met de cijfers van televisie en uitgesteld kijken bij elkaar trok de derde aflevering nu 4,26 miljoen kijkers.



De Luizenmoeder groeide in de afgelopen weken uit naar een ongekende hit voor NPO 3-begrippen. De vierde aflevering trok afgelopen zondag lineair bijna 3,5 miljoen kijkers. De Avrotros-serie is daarmee het best bekeken NPO 3-programma in tien jaar tijd.



