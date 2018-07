Ook op Lowlands: Ollongren, Marijnissen, Duk en Deelen

Vicepremier Kajsa Ollongren houdt op Lowlands een pleidooi over rechten als vrijheid, democratie en persvrijheid.



SP-leider Lilian Marijnissen vertelt een persoonlijk verhaal over het veroveren van de toekomst en de noodzaak van verandering.



Ervaringsdeskundige Milou Deelen is ook te gast. De studente ging vorig jaar viral met een filmpje over slutshaming en strijdt met open vizier voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.



Wierd Duk

Verder komen journalist Wierd Duk, voormalig voetbalinternational Roxanne Hehakaija en moskeevertegenwoordiger Halil Karaaslan langs.



Ferry Zandvliet, die de terroristische aanslag op de Bataclan in Parijs overleefde, vertelt hoe hij nu in het leven staat.



Lowlands vindt dit jaar plaats van 17 tot en met 19 augustus. Op het programma staan optredens van onder anderen Kendrick Lamar, N.E.R.D., The War On Drugs, Dua Lipa, Gavin James, Patti Smith, Rag'n'Bone Man, De Staat en Tom Odell.