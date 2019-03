Ook met Patty Brard was het weer ouderwets piercings tellen

De schreeuw om aandacht van deze vrouwen had natuurlijk een oorzaak

De 55-jarige Simone uit Den Helder was opgegeven door haar dochter, omdat die zich schaamde voor de erotische fotoshoots die haar moeder op Facebook plaatste. Blote borsten in nat overhemd, dat soort werk.



Simone vond dat ze het zelf mocht weten. "Mijn dochter is nu volwassen, nu is het mijn tijd. Ik bepaal zelf wel wat ik doe." En hop daar ging ze naar de piercingstudio voor een nieuwe in haar gezicht. Ze liet ook zien hoe ze eigenhandig haar permanente make-up - op wenkbrauwen en lippen - bijwerkte. "Ik heb zo'n tattooapparaatje van de AliExpress, dan ros ik het gewoon eroverheen."



De schreeuw om aandacht van deze vrouwen had natuurlijk een oorzaak. Weinig liefde en aandacht gekregen als kind, een verkrachting, een paar jaar zitten wegens het doodsteken van een gewelddadige man. Lips voelde zich van voyeur in één klap ongewild een ramptoerist.



Patty riep de hulp in van een kapper, visagist en stylist. Er kwamen nieuwe kiezen en er werden fillers ingespoten, de lovehandles werden verborgen in shapewear.



Van buiten waren de vrouwen als nieuw, maar Lips hoopt dat de hulptroepen van Patty na het programma ook klaarstaan voor de binnenkant. Zulke problemen los je niet op met een corsetje.



Reageren? hanlips@parool.nl