Ook Linda de Mol van RTL naar Talpa

Het is de zoveelste transfer van John Mol die eerder zoon Johnny, Gordon, Wendy van Dijk en de heren van VI strikte: Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Ook enkele programma's verhuizen van RTL naar SBS 6, titels uit De Mols eigen Talpa-productiestal: It Takes Two en Dance Dance Dance.



Linda de Mol zorgde bij RTL voor kijkcijferhits als Miljoenenjacht, Divorce, Ik Hou Van Holland, Linda's Zomerweek, Oh, Wat een Jaar!.



Ceo Sven Sauvé van RTL laat weten: "Linda heeft er nooit een geheim van gemaakt over te stappen naar Talpa Network als haar broer haar nodig heeft. Dat moment is nu daar. Gezamenlijk hebben we de afgelopen twaalf jaar vele succesvolle programma's neergezet. Mede dankzij Linda bereiken deze titels een miljoenenpubliek. Naast dat Linda een zeer prettige collega is, is ze een enorme vakvrouw die precies aanvoelt wat de kijker wil zien."



Hij vervolgt: "We bedanken haar voor de vele jaren dat we met haar hebben gewerkt en wensen haar uiteraard veel succes."



The Voice

Achter de schermen probeert John de Mol (63) ook The Voice of Holland naar zijn SBS 6 te halen. "Ik zou The Voice graag willen meenemen," stelde De Mol onlangs in de talkshow Pauw.



"Ik denk dat je dit aan de 44 advocaten vragen, die bij RTL en Talpa aan het praten zijn. Zij zijn er nu mee bezig. Het is een juridische discussie met RTL."



The Voice, een concept van John de Mols Talpa Productions, is al jarenlang het paradepaardje van RTL met een miljoenenpubliek aan kijkers. Het zou een zware slag betekenen voor RTL, omdat The Voice ook afgeleide programma's heeft als The Voice Kids en The Voice Senior. De Mol gaf toe dat het slecht gaat met SBS 6, dat een zender moet worden 'tussen NPO 1 en RTL 4'. Hij wil daar 'twee tot drie jaar voor uittrekken'.



