Ook bij de publieke omroep luidt de wet van de realityshow

Er zijn mensen die er grof geld voor betalen: vier weken onthaasten in een klooster. Maar in de vierdelige Britse serie Bad Habits, Holy Orders, hier uitgezonden door de EO, zijn het vijf feestbeesten die verrast worden met een maand klooster. Aangezien het een realityserie betreft zijn de vijf grootste Britse losbollen uitgezocht.



Zo heeft Paige (23) geen idee hoeveel bedpartners ze heeft gehad, koopt Tyla (22) voor 40.000 pond per jaar kleding en zegt Rebecca (19) trots: "Ik ga zes avonden per week uit waarvan ik me er drie niet kan herinneren." Bij hostess Sarah (19) en lingeriemodel Gabbi (20) draait ook alles om seks, uitgaan en selfies.



Maar toch missen ze iets in hun leven dus willen ze wel op spirituele reis - waarheen die voert, weten ze vooraf niet. Met twee rolkoffers per persoon arriveren ze bij Het Klooster van het Heilig Hart, waar de nonnen nieuwsgierig voor de ramen staan.