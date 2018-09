Ook Amerika valt voor de muziek van Pip Blom

Come Home, de nieuwe single van de zangeres, wordt geprezen door zowel het alternatievemuziek-platform Stereogum als het babyboomersblad Rolling Stone.



Bij Stereogum is Come Home een van 'the 5 best songs of the week' en staat Pip Blom tussen grote artiesten als Lana del Rey en Marianne Faithfull. Rolling Stone prijst op de website de single in de soortgelijke rubriek 'Song you need to know'.



Vooral Rolling Stone, dat al sinds de jaren zestig bestaat, is lovend over de 22-jarige zangeres en de naar haar vernoemde band. Het blad noemt Blom 'Cobain-ish' in haar talent om met weinig veel te zeggen. Ook wordt Come Home vergeleken met Nirvana's Come As You Are, maar dan 'zonder de sentimentaliteit'.



Geen fan

Pip Blom voelt zich vereerd. "Ook al ben ik helemaal niet zo'n fan van Nirvana." Lachend: "Ik trek de stem van Kurt Cobain niet zo goed. Ik houd veel meer van The Breeders en Damon Albarn. Ik vind het best moeilijk om teksten in het Engels te schrijven. Het is geweldig om dan complimenten te krijgen van native speakers, eerst uit Engeland en nu dus ook uit Amerika."



In Engeland, waar ze veel populairder is dan hier in Nederland, heeft Pip Blom al vaak opgetreden. Gaat dat ook gebeuren in de Verenigde Staten? "Het is zeker een droom. Maar het is zo duur om daar heen te gaan. Vet leuk natuurlijk, maar dan moeten we er toch net iets bekender zijn. De aandacht van Sterogum en Rolling Stone is een mooi begin natuurlijk."



Vader

Na diverse singles moet mei volgend jaar het debuutalum van Pip Blom verschijnen. "We hebben onlangs tien dagen opgenomen in een studio in Engeland. Over twee weken gaan we daar weer zes dagen aan het werk. Het gaat heel goed, veel sneller ook dan we hadden gedacht."



Kende zij het blad Rolling Stone eigenlijk? "Mijn vader kocht het vroeger wel eens, weet ik. Maar ik geloof niet dat ik het zelf ooit heb gelezen. Maar mijn ouders zeggen dat het heel groot en gezaghebbend is."



