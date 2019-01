Oogappels is smullen voor de wachten-tot-het-fout-gaatkijker

Oogappels is karikaturaal, maar snel, aandoenlijk en herkenbaar

Verder hebben we de veeleisende carrièrevrouw die als een wolvin waakt over haar dochters, de je-haalt-eruit-wat-je-erin-stoptmoeder. Vlakbij woont de uitsloofmoeder, die zich uit bezorgdheid het vuur uit de sloffen loopt.



Zij wordt gekalmeerd door een vriendin, de zo-gaat-het-nu-eenmaalmoeder, die de teugels wat meer laat vieren. Haar zoon staat dan ook stoned op het podium bij de schoolmusical.



Oogappels is karikaturaal, maar snel, aandoenlijk en herkenbaar. Met plots een dramatische wending. Precies zoals Gooische vrouwen, dat van dezelfde makers was.



Het heeft iets geks om een Talpaproductie bij de publieke omroep te zien. Tegelijk is de serie heel erg Vara. Oogappels is net zo huiselijk als Oppassen!, met de brave opa's die de opvoeding van hun kleinkinderen overnamen. Maar dan met vier gezinnen, want één verhaallijn is voor eenentwintigste-eeuwse kijkers veel te traag.



En in Oppassen! kwam alles altijd op zijn pootjes terecht. Dat kunnen we bij Oogappels echt wel vergeten.



