Onuitgesproken subtekst: wat een loser, die man

Een 'verzetsheld' en een ongelooflijk moedig mens, zei Adriaan van Dis over historicus Rutger Bregman. Die was bij De Wereld Draait Door nadat hij viral was gegaan met zijn goedgebekte interview met het uiterst rechtse Fox News. Bregman was er uitgekafferd door presentator Tucker Carlson, die het gesprek daarna niet meer wilde uitzenden. Bregman, voorbereid op ruzie, had het zelf ook opgenomen.



DWDD vulde de beelden - Lips had ze online al een keer of tien gezien - aan met de eerdere viral van Bregman uit Davos. Ook daar had de journalist/activist mooie one­liners paraat, constateerde Matthijs van Nieuwkerk.



In Nederland steekt bij vlagen de discussie over rechtse en linkse journalistiek de kop op. Een onzinnig debat voor wie zoals Lips alleen in goede en slechte journalistiek gelooft. Juist daarom viel deze ontvangst van Bregman zo tegen.