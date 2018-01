Ontwapenende Ruben Terlou stelt niet teleur in nieuwe serie

Dokter Terlou kan het niet genezen, maar door te luisteren voelde hij zich misschien net iets beter

Men vecht er tegen de oprukkende verwoestijning en vreest dat zij joert en haard zullen moeten verlaten als er geen einde komt aan de voortdurende droogte. Zoals paardenfokker Sai, die op bevel van de overheid moet verkassen.



Wat in de ogen van de achteloze kijker slechts een verhuizing lijkt van een hele dorre vlakte naar een iets minder dorre vlakte, is voor Terlou juist reden voor een troostend bezoek.



Zittend in het door de overheid toegewezen huis delen de twee een sigaretje en is het spreekuur in huisartsenpraktijk Terlou: "Hoe voel je je, zo in je nieuwe huis? Voel je je verdrietig? Of heb je er ook wel zin in?"



Hij gaat het wel redden, maar hij zal 'thuis' missen. Zijn vee ook. Hij vreest dat zijn paarden terug zullen lopen naar de oude plek.



Dokter Terlou kan het niet genezen, maar door te luisteren voelde hij zich misschien net iets beter. Al was het maar voor even.



