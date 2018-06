Ontslagen bij modebladen Vogue en Glamour

Bij Vogue verdwijnen negen banen, bij Glamour vijf. Volgens Luc van Os, CEO van uitgeverij Hearst Netherlands, lagen de ontslagen in de lijn der verwachtingen. "We hebben dit ook al aangekondigd toen we de acquisitie afrondden."



Eind december nam Hearst Netherlands de belangen van G+J Media over. Naast de tijdschriften Elle, Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Esquire, Quote en Men's- en Women's Health, is Hearst nu ook eigenaar van Vogue, JAN, Glamour, Quest en National Geographic.



De reden voor de ontslagen bij de modebladen is simpel, zegt Van Os. "Bij G+J is nooit iets gedaan qua reorganisatie, en die redacties hadden een omvang die niet in lijn was met hoe redacties nu normaalgesproken werken. We moeten overgaan op de realiteit, en met minder mensen hetzelfde werk doen."



Realiteit

Volgens Van Os is dat mogelijk door het inschakelen van modernere beeld- en contentmanagementsystemen. "Daarmee maak je bladen op een andere manier dan vroeger gebruikelijk was. Bij Hearst gebruiken we die al jaren, maar die verandering in methodiek heeft bij G+J nooit plaatsgevonden. En het gaat er ook om hoeveel content je lokaal maakt: National Geographic bestaat in vijftig landen. Daar kun je verhalen van onvernemen."



Redacteuren zullen niet simpelweg gaan werken voor magazines die op elkaar lijken, zoals Vogue en Harper's Bazaar, zegt Van Os. "De individuele uitstraling van die titels is belangrijk, en dat houd je alleen overeind als je daar aparte mensen voor inschakelt."



Momenteel zit Hearst nog op twee plekken in Amsterdam: het Koningsplein en Zuidpark. De uitgeverij zit in de eindfase om te verhuizen naar een nieuwe locatie.



Een nieuwe ontslagronde volgt dit najaar.