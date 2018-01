Ontmoet de beste chefkoks van Amsterdam met podcast Cheft

Hoewel er steengoede Nederlandstalige podcasts bestaan over de meest uiteenlopende onderwerpen - hilarische of prachtige waargebeurde verhalen (Echt gebeurd), de opvoeding van kinderen (Ik ken iemand die), echte en bijna echte verhalen uit Amsterdam-Oost (Man met de microfoon) en tientallen over tech en cultuur - was er nog geen enkele podcast over eten. Jammer, vond Hiske Versprille. Dus maakte ze 'm zelf.



In Cheft praat Versprille met de volgens haar beste en invloedrijkste Amsterdamse chef-koks. Ze staat met ze achter de fornuizen om een gerecht te maken dat exemplarisch is voor hun keuken, om aan de hand daarvan achter hun drijfveren te komen, te laten horen hoe het eraan toegaat in zo'n keuken en uit te vogelen wat de ziel is van hun restaurants.



Versprilles theorie over eten is namelijk: hoe meer je weet, hoe meer je proeft. "Voordat ik naar een restaurant ga voor een recensie, onderzoek ik altijd de gerechten op de kaart en verdiep ik me in de specifieke keuken. Daardoor begrijp je het eten écht beter."



Doortimmerd verhaal

In de eerste aflevering laat chef-kok Joris Bijdendijk van restaurant Rijks bijvoorbeeld aan Versprille zien hoe hij zijn beroemde dry-aged eend maakt, met groene amandelen, kersen, specerijen en een saus met bruine boter en eendenjus. Het gerecht blijkt veel te zeggen over Bijdendijks jeugd, zijn ambitie en extreme focus om het ver te schoppen als chef-kok.



"Maar niet iedereen had zo'n doortimmerd verhaal hoor. Leonardo Pacenti van Toscanini ging een heel eenvoudige pasta maken, maar die veranderde steeds omdat hij juist erg van het improviseren is. En met Michiel van der Eerde, van Baut en Zuid, sprak ik veel over bedrijfsvoering en geld. Ook een leuke, belangrijke kant van het vak."