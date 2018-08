Ongrijpbaar dartelde Eric Wiebes over de rode loper van vooruitgang

Een Zomergast die De Noorderlingen als keuzefilm uitzoekt heeft een streepje voor bij Lips. Ook als dat VVD-minister Eric Wiebes is, die er met zijn gezwabber over Groningen en gaswinning goed aan deed elders op vakantie te gaan: een weekje in de Amerikaanse wildernis in zijn eentje met een rugzak op, als een soort liberale bushcrafter.



Wiebes' eerste fragment betrof dan ook een ode aan een lichtgewicht tent, maar wie om begrijpelijke redenen - nerd alert! - afhaakte, miste een fascinerende uitzending.



De ongrijpbare Wiebes brak een lans voor idealisten, optimisten - 'optimisme is de zweepslag van de vooruitgang' - en feministen: hij noemde Pippi Langkous 'een fantastisch product van de tweede feministische golf'.



De liberaal, die op de fiets met regenponcho naar zijn werk gaat, kwam regelmatig zo progressief uit de hoek dat presentatrice Janine Abbring zich afvroeg of hij wel VVD'er was.