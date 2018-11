Onbeperkt tijdschriften lezen via nieuwe app Readly

Eindeloos muziek luisteren doen we met Spotify, series en films kijken met Netflix, Videoland, of een van de andere tig diensten op dit gebied. In dat rijtje voegt zich nu Readly, een app waarmee je onbeperkt tijdschriften kan lezen voor een klein tientje per maand.



120 tijdschriften

Het aanbod is met zo'n 120 titels aardig groot. Van de bekende modetijdschriften (Elle, Vogue) tot de roddelbladen (Party), mannenmagazines (Men's health) en de nichetitels waarvan je niet eens wist dat ze bestonden (De Bassist, Linux Magazine).



Het van oorsprong Zweedse bedrijf Readly bestaat sinds 2013 en is beschikbaar in 46 landen. De in totaal 3600 internationale titels vallen ook onder het abonnement - fijn voor als je in een ander land woont, of graag de Britse tabloids bijhoudt.



"Mensen zijn er aan gewend geraakt toegang te hebben tot alles," zegt CEO Jörgen Gullbrandson. "Je leest natuurlijk geen 3600 tijdschriften - maar wil wel die mogelijkheid hebben."



Copycat van Spotify

Zijn doel is om het Nederlandse aanbod flink uit te breiden. "I want them all." Hoeveel abonnees Readly momenteel heeft, wil Gullbrandson niet loslaten om de 'concurrentie niet onnodig te informeren', wel wat het verdienmodel achter de app is.



"Van de 9,99 euro gaat eerst belasting af. In Nederland blijft dan ruim acht euro over, daarvan krijgen de uitgevers zeventig procent. Wie hoeveel krijgt wordt bepaald door een puntensysteem. De magazines die meer gelezen worden, brengen meer op. Om eerlijk te zijn: een copycat van Spotify."



Niet alle Nederlandse uitgeverijen staan te springen om hun kopij uit te leveren aan Readly. Sanoma bijvoorbeeld, dat onder andere Libelle, Linda en Donald Duck uitgeeft, heeft al een eigen dienst; tijdschrift.nl. Daarmee kan je voor 15 euro per maand onbeperkt Sanoma-titels kan lezen.



Geen Blendle

En er is natuurlijk Blendle, van Alexander Klöpping, dat losse artikelen aan de man brengt en sinds enige tijd ook een abonnement biedt voor een tientje per maand. "Dat we de markt van Blendle betreden is... interesting," zegt Gullbrandson.



"Maar wat wij doen is heel anders. Blendle focust zich op artikelen, bij ons lees je een tijdschrift in z'n geheel. Bij Blendle lees je een los stuk, dat je na een paar minuten uit hebt. Daarna ga je weer Facebook of je mail checken. Wij willen een lezer grijpen, en ze de volle twintig minuten een tijdschrift laten lezen. "