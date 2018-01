Onbekende brieven Multatuli aangetroffen in Stadsarchief

Als de weg ten Hemel

De eerste brief aan Willem is van 27 april 1860. "Douwes Dekker heeft opdracht gegeven Willem een presentexemplaar van Max Havelaar te sturen, en vanuit Brussel stuurt hij hem dan een brief waarin hij schrijft hem dit boek aan te willen bieden omdat hij zo'n aangename herinnering aan hun kennismaking heeft."



De tweede is ongedateerd. "Hij vroeg of Willem bij hem langs wilde komen, maar ried hem wel aan zijn leven dan te verzekeren, want de trap naar zijn kamer was heel steil," aldus Balans. "Precies als de weg ten Hemel," waarschuwde Multatuli.