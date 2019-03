On the Basis of Sex: de jonge jaren van rechter Ruth Bader Ginsburg

Een blauwe rok in een zee van grijze pakken, zo introduceert regisseur Mimi Leder haar hoofdpersoon Ruth ­Bader Ginsburg in de biopic On the Basis of Sex. We bevinden ons op de universiteit van Harvard in 1956, waar ­Ginsburg dat jaar een van de negen vrouwelijke rechtenstudenten is, tegenover 500 mannen in haar cohort.



Het is pas het zesde jaar dat er überhaupt vrouwen ­worden toegelaten op de universiteit.