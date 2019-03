Omstreden Jackson-docu wereldwijd verkocht

De film zal de komende weken te zien zijn in vrijwel alle landen in Europa, Amerika en grote delen van Azië.



In de film vertellen Wade Robson en James Safechuck, twee mannen die al jarenlang tot de intieme vriendenkring van de zanger behoorden, tot in detail hoe Jackson ze jarenlang zou hebben misbruikt.



Ook hun broers en zussen, moeders en huidige partners komen aan het woord over de gevolgen van het vermeende misbruik.



20 miljoen

De in 2009 overleden Jackson werd tijdens zijn leven tweemaal daadwerkelijk aangeklaagd door jongens die stelden dat zij misbruikt waren door de zanger. De eerste zaak schikte de artiest door het vermeende slachtoffer 20 miljoen dollar te betalen, de tweede keer werd hij vrijgesproken.



Robson en Safechuck traden pas naar buiten met hun verhaal na Jacksons overlijden. Familieleden van Jackson zeggen dat ze liegen.



Geschokte reacties

De documentaire ging eerder dit jaar in première op het festival Sundance en leidde tot geschokte reacties. Ook bij een eerste vertoning in Nederland voor een handvol journalisten, vorige week maandag, waren de reacties even lovend als geschokt.



De twee mannen geven nauwgezet details van wat de zanger met hen gedaan zou hebben in zijn slaapkamer en bioscoop op zijn landgoed Neverland.



In Nederland wordt de documentaire vrijdag uitgezonden door de VPRO. Janine Abbring leidt de film in en voert na de uitzending een nagesprek. De VPRO kan nog niet zeggen wie in de Nederlandse nabeschouwing aan het woord komen.



De omroep laat wel weten diverse negatieve reacties van fans te hebben ontvangen na de aankondiging van de aankoop van Leaving Neverland. Zij vinden dat de film de nagedachtenis aan Jackson bezoedelt.



