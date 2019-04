Omroep Max wil dementerenden aan baan helpen

Thuis worden ze constant aan de ziekte herinnerd

"Iemand die bouwvakker was, zou koffers kunnen sjouwen. En in een restaurant kan iemand in de bediening werken. Als die met drie in plaats van twee cola aankomt omdat hij de bestelling is vergeten, zal er ongetwijfeld begrip voor zijn."



Mantelzorgers

Omroep Max mikt op een 'positief geladen programma' dat wil bewijzen dat het aftakelingsproces te vertragen valt. "Hopelijk krijgt dit navolging, zullen meer bedrijven deze mensen aan een baan helpen. Dat geldt ook voor onze omroep. Bovendien is het prettig voor mantelzorgers als iemand nog wat omhanden heeft."



Directeur Video Frans Klein van de NPO is volgens Slagter 'razend enthousiast' over het programma, dat waarschijnlijk een reportagereeks wordt zonder presentator. Wel is neuroloog Erik Scherder bij het project betrokken. "Ik moet denken aan de stereotypering van ouder worden. Mensen die zeventig zijn en zeggen: wat kan mij die leeftijd schelen, zijn vaak beter in vorm dan zeventigjarigen die zeggen dat ze zich 'inderdaad oud voelen'. Ik ben benieuwd of dit principe ook geldt voor mensen in een vroeg stadium van dementie."