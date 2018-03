Omroep Max mag weleens gaan oppassen voor SBS

De krasse knarren zijn goed gecast, maar het format is soms ook wat makkelijk

In de eerste aflevering werd op een iPad sushi besteld. Of zoals de 90-jarige Egbert het noemde: 'opgerolde toestandjes'.



Gangmaker Cees (80) was aan het worstelen met zijn stokjes: "Op het moment dat je zo'n suzuki ertussen hebt, vliegt hij alle kanten op."



Later maakte hij een bommetje in 'het verlichte bad' - een jacuzzi - en stal hij de show met zijn dansmoves tijdens een hiphopdansles. Met valse bescheidenheid: "Ik kon er niks van, maar zo ben ik ook aan mijn vrouw gekomen."



De krasse knarren zijn goed gecast, maar het format is soms ook wat makkelijk: lachen om de gebrekkige technische ontwikkeling van ouderen. Dat de grijze duiven het niet kunnen bevatten dat presentator Viktor Brand zijn handen van het stuur haalt tijdens een ritje in een zelf­rijdende Tesla, gelooft Lips wel.



Een beetje meer oog voor de ongemakken die er óók zijn, zou geen kwaad kunnen. Want ze waren er wel. Hennie (80), nadat ze er niet in was geslaagd maki te bestellen: "Ik voel me af en toe zo dom. Dat vind ik heel erg."



