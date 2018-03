Omroep MAX krijgt tijdelijk DWDD-slot

Vlaggenschip

Het is voor het eerst dat DWDD eerder stopt om vervolgens ook pas in het najaar weer terug te keren. "Ik ga hopelijk nog lang door met DWDD, maar het is een even verleidelijk als veelkoppig monster, een slokop'', liet presentator Matthijs van Nieuwkerk eerder weten. "Iets meer lucht aan de horizon is goed voor mij en ik denk ook goed voor het programma."



Frans Klein wil nu na de laatste aflevering van het huidige seizoen, op 30 maart, live programmering houden op het vlaggenschip van de publieke omroep. "Daarom kiezen we, met dank aan Omroep MAX, nu voor deze overgangssituatie.''



Vertrouwd

MAX-directeur Jan Slagter tevreden: "Wij werken hier graag aan mee. De kijker kan van ons het vertrouwde Tijd voor MAX verwachten, alleen op een ander tijdstip.'' Op de vaste plek van dit programma - 17.10 uur op NPO 1 - zijn van 3 tot en met 26 april herhalingen te zien van de MAX-titels Droomhuis Gezocht en We Zijn Er Bijna!



Het nog titelloze nieuwe KRO-NCRV-programma met Margriet van der Linden begint dus in mei.