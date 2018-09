OM: Strafonderzoek naar IKON-moorden loopt al

Het Openbaar Ministerie heeft dat maandagavond bevestigd, na berichtgeving van Nieuwsuur.



Over de stand van zaken van dat onderzoek, dat is gestart in 2013, kon de woordvoerder van het Landelijk Parket niets zeggen.



De IKON-journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag maakten in 1982 een reportage over de gewelddadige burgeroorlog in El Salvador. Toen zij een portret wilden maken van rebellen, liepen ze in een hinderlaag van het Salvadoraanse leger en werden ze doodgeschoten.



Opheldering

Het televisieprogramma Zembla wist de verblijfplaats te achterhalen van de Salvadoraanse kolonel die in 1982 de moord op vier beraamde. De inmiddels 79-jarige Reyes Mena woont sinds 1984 in de Verenigde Staten.



Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) wil volgende week opheldering van Justitieminister Grapperhaus. "Dat het Zembla gelukt is de dader te vinden via de social media van zijn dochters roept vragen op. Is er voldoende aan opsporing gedaan? Wat kan er nog?"



Volgens Zembla kwam een commissie van de Verenigde Naties in 1993 tot de conclusie dat Reyes Mena verantwoordelijk is voor die gebeurtenis. Maar hij is nooit vervolgd.



Aangifte

Tot twee jaar geleden gold in El Salvador een amnestiewet, die bepaalde dat verdachten van oorlogsmisdaden vrijuit gingen. Maar twee jaar geleden is die wet afgeschaft.



Zembla meldde ook dat Gert Kuiper, de broer van Jan Kuiper, begin dit jaar in El Salvador aangifte heeft gedaan tegen Reyes Mena. Maar dat heeft niet tot vervolging geleid.



De Verenigde Staten steunden tijdens de burgeroorlog het militaire bewind van El Salvador uit vrees voor het communisme.



In de Zembla-aflevering van maandagavond confronteert het actualiteitenprogramma Reyes Mena met de kwestie. "De zaak is al onderzocht, ik ben nooit aangeklaagd. Jullie zijn een onderdeel van een communistisch plan om wraak te nemen," antwoordt hij.