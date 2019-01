OM: 'Journaliste verdacht, maar niet van terreur'

Daarbij zijn verscheidene verdachten betrokken. Boersma is verdachte, maar wordt zelf niet verdacht van een misdrijf met een terroristisch oogmerk, meldde een woordvoerder van het OM.



De Nederlandse correspondent werd donderdagochtend door de Turkse politie het land uitgezet. Minder dan 24 uur nadat zij was gearresteerd en vastgezet.



De woordvoerder van het OM zei dat Boersma op Schiphol, waar ze donderdagochtend aankwam, niet is aangehouden. Ze wilde niet zeggen of de journalist is verhoord. Ook wil ze niet kwijt om welk terreuronderzoek het gaat.



Wel bevestigde het OM dat het in het kader van datzelfde onderzoek informatie heeft verstrekt aan de Turkse autoriteiten. Dat gebeurde recent. Die informatie ging over de journalist, aldus de woordvoerster. Ook stelde het OM in deze zaak vragen aan Turkije.



Boersma is volgens het OM echter niet op verzoek van Nederland uitgezet of uitgeleverd.



Turkije

Turkije kwam met een soortgelijke verklaring. Een woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan meldt dat de Nederlandse politie de Turkse autoriteiten informatie heeft gegeven over banden die correspondent Ans Boersma zou hebben met terrorisme.



"De deportatie van mevrouw Boersma was op geen enkele wijze gerelateerd aan haar journalistieke activiteiten tijdens haar verblijf in Turkije. De Turkse autoriteiten hebben onlangs van de Nederlandse politie vernomen dat mevrouw Boersma banden had met een terroristische organisatie en een verzoek gekregen om informatie te geven over haar verplaatsingen in en buiten uit Turkije,'' zo staat in een verklaring.



Het zou gaan om Jabhat al-Nusra. Die jihadistische groepering, die tegenwoordig anders heet, wordt doorgaans gelinkt aan terreurgroep Al Qaida. Meerdere Nederlandse Syriëgangers hebben zich de afgelopen jaren bij die groep aangesloten.