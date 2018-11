Om half 9 moet iedereen in de cel zijn, jarig of niet

Waar Ewout Genemans met zijn Beruchte Gevangenissen op jacht is naar sensatie en ellende, zoekt Anita Witzier in Anita Wordt Opgenomen in de vrouwengevangenis Nieuwersluis juist naar het menselijke achter de tralies. En dat vindt ze bij de gedetineerden en de bewakers.



In de bezoekersruimte vraagt ze waarom kinderen bij de gedetineerden op schoot mogen. "In zo'n baby'tje kun je toch ook van alles verstoppen. Worden ze gefouilleerd?" Dat blijkt niet zo te zijn. "98 procent van op schoot zitten is liefde, 2 procent heeft misschien foute bedoelingen. We gaan voor die 98 toch?" zegt de bewaker.



's Avonds treft Witzier vier bajesvriendinnen in de keuken. Ze maken kip, patat en appelmoes want Dina (42) is jarig. Sinas in plastic bekertjes erbij. "Net een kinderfeestje," zegt Anita giechelend.