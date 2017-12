Oeuvreprijs voor radiomaker Adam Curry

Adam Curry, die in de Verenigde Staten woont, kreeg het nieuws te horen via Skype.



Volgens Van Inkel heeft Adam Curry veel voor de radio betekend. ''Na Curry en Van Inkel is hij verder gegaan en heeft hij podcast op de kaart gezet. Dat is ook een vorm van uitzenden waar steeds meer mensen naar luisteren'', zei Van Inkel, die de oeuvreprijs in 2010 in ontvangst mocht nemen.



Vorig jaar won radiopionier Tineke de Nooij de Marconi Oeuvre Award 2016. Binnenkort worden nog meer radioprijzen uitgereikt, op het Gouden RadioRing Gala op 25 januari. NPO Radio 2, Radio 10 en SLAM! maken kans op een Marconi Award in de categorie beste zender.