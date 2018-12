Oedipe door De Nationale Opera: voltreffer na voltreffer

De geschiedenis der kunsten is onrechtvaardig. Terwijl de ene fluim instant roem ten deel valt met muziek die het aanhoren amper waard is, schrijft iemand anders, een genie, meer dan twintig jaar aan een indrukwekkende opera die vervolgens vrijwel nooit wordt opgevoerd.



Wie die fluim is, mag u zelf invullen, maar dat genie was de Roemeen George Enescu op wiens muzikale begaafdheid geen maat zat. Oedipe heet zijn enige opera. Bij De Nationale Opera is het stuk deze maand nog zes keer te zien en te horen, in een productie die in 2011 voor de Brusselse Munt werd gemaakt door Àlex Ollé en Valentina Carrasco van La Fura dels Baus.