Ocean's 8: deze vrouwen zie je heus niet over het hoofd

Twee jaar geleden schreeuwden een schuimbekkend trollenleger en een Amerikaanse presidentskandidaat moord en brand over de nieuwe versie van de in de jaren tachtig mateloos populaire griezelkomedie Ghostbusters.



Regisseur Paul Feig had ervoor gekozen om de heldenrollen in zijn herverfilming aan vier vrouwen toe te kennen. Dat was tegen het zere been van mannelijke fans van de oorspronkelijke film, die op sociale media fel van leer trokken tegen een filmindustrie waar de zogenoemde Social Justice Warriors volgens hen de dienst uitmaken.



De communicatiemiddelen en de terminologie zijn de laatste jaren flink veranderd, waardoor een storm in een glas water op slag een tsunami van verontwaardiging kan worden, maar dat geldt niet voor het idee dat Hollywood een links bolwerk is, waar progressieve propaganda als amusement wordt verpakt.



Filmsocialisten

Die opvatting is zo oud als de Amerikaanse filmindustrie. Dat heeft een gegronde ­reden: Hollywood was en is een links bolwerk en er worden inderdaad amusante films gemaakt waaraan vooruitstrevende ideeën ten grondslag lagen.



Dat heeft vaak tot verontwaardiging en protest geleid en soms tot overheidsingrijpen. Negentig jaar geleden werd Hollywood als een bedreiging voor de goede zeden en de christelijke moraal gezien, waarop de censuur zijn intrede deed.