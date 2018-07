O o o, wat had Janine Abbring het moeilijk met Romana Vrede

Oh oh oh, wat had Janine Abbring het moeilijk met de eerste zomergast. Tegenover haar op de verzopen caravan: actrice en theatermaker Romana Vrede.



Abbring deed haar stinkende best om Vrede langs de film- en tv-fragmenten te loodsen, die zich in theorie prima leenden voor allerlei onderwerpen. Helaas bleef Vrede steeds terugkomen op haar vijftienjarige autistische zoon.



Zelfs na twee uur en drie kwartier turen kwam Charlie wéér voorbij. De lange zit is Lips na al die seizoenen wel gewend, maar om het boeiend te houden is meer gespreksstof nodig.



Het gebrek aan chemie was een groter probleem. Ondanks verwoede pogingen wilde er geen klik ontstaan. Vrede wierp regelmatig intense blikken naar de overkant, de ogen dichtgeknepen, zwijgend. Wantrouwend, bijna. Intimiderend, vond Abbring.