NVWA: geen stappen tegen rokende Theo Hiddema

In een aflevering had advocaat en FVD-Kamerlid Theo Hiddema een sigaret gerookt. De waakhond onderzocht dat. Volgens de wet mag niet worden gerookt in een ruimte waar werkzaamheden worden verricht.



Een woordvoerster laat donderdag weten dat is geconstateerd dat het gaat om "een losstaand incident dat niet was voorzien. Bovendien was Hiddema met de sigaret maar heel even in beeld. Actie ondernemen zou niet proportioneel zijn".



Hans Teeuwen

Wat ook meetelde voor de NVWA is dat de omroep zich de afgelopen jaren actief heeft geprofileerd als een omroep die roken verwerpt. Zo deed de zender vorig jaar mee aan de Stoptober-actie.



Eerder werd de VPRO wel beboet voor een uitzending van Zomergasten waarin Hans Teeuwen zat te roken. "Maar dat was een andere situatie," stelt de zegsvrouw van NVWA. "Teeuwen zat drie uur lang doorlopend te roken."