Nu weten we het wel met die uil van Minerva

Na het stoppen van het populaire zaterdagavondprogramma De Kwis hebben cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe (net als bij Nick en Simon weet Lips nooit wie wie is) een nieuw actueel programma: Even Tot Hier.



Zaterdagavond was de tweede aflevering en omdat de opzet een muzikale terugblik op de actualiteiten van de afgelopen week is, verwachtte Lips 'Baudet, de musical'.



Over de schietpartij in Utrecht zijn nu eenmaal weinig geslaagde grappen te maken. Het werd 'De Provinciale Staten, de musical'.



Lips zag onder meer een duet tussen Rutte en Baudet op de tonen van We Are the Champions en een slotdebat met poppen van de fractievoorzitters op de muziek van The Muppet Show. Volgens Woe en Van der Laan had Thierry Baudet 'de ziekte van Hegel: meer slap gelul dan er past op een ­tegel'.