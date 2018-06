NPO stopt met nieuwsprogramma Brandpunt+

Hoofdredacteur Hans Laroes van KRO-NCRV laat journalistenwebsite Villamedia weten dat Brandpunt+ het slachtoffer is van een nieuwe bezuinigingsronde bij NPO2. "Het is niet meer met de kaasschaaf," aldus Laroes.



Volgens Laroes gaat Brandpunt+ online wel door, al is onduidelijk wat er gebeurt met de 23 medewerkers van het programma. De bedoeling van NPO was 'meer verdieping' te brengen met Brandpunt+, dat begin dit jaar in de plaats kwam van Brandpunt.



De voorganger was vanaf 1959 vele decennia lang te zien en gold als een van de beste journalistieke programma's op de Nederlandse televisie.



