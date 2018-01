NPO past app aan na kritiek op verzamelen kijkgedrag

In 2013 werd de publieke omroep al eens op de vingers getikt

In de voorwaarden valt te lezen dat bedrijven als Google en Criteo toegang krijgen tot de gegevens van gebruikers.



Die gaan voornamelijk over het kijk- en internetgedrag. Advertentiebedrijven bundelen de data om gerichter reclames te kunnen verkopen.



'Tracking wall'

Digitale belangenorganisatie Bits of Freedom is kritisch op de NPO. In een stuk op de website concludeert Bits of Freedom dat de NPO niet geleerd heeft van het verleden.



In 2013 werd de publieke omroep door de Autoriteit Persoonsgegevens op de vingers getikt voor het opwerpen van een soortgelijke 'tracking wall', waarbij gebruikers gevolgd worden in hun kijkgedrag.



In 2015 werd de 'cookiebepaling' in de telecommunicatiewet aangepast, maar het is niet helemaal duidelijk of de NPO die wet nu daadwerkelijk overtreedt.



Tegenover NRC Handelsblad geeft de NPO aan bezig te zijn met het geven van een keuzemogelijkheid over advertenties, maar, aldus de omroep, 'dat kost tijd'.