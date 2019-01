NPO herhaalt 'Schaep' en docu over Eli Asser

Asser is de vader van kunstenares Hella de Jonge en schoonvader van cabaretier Freek de Jonge. Van de hand van Hella de Jonge is 2Doc: Verlies niet de moed, die dinsdagavond om 23.15 uur wordt uitgezonden op NPO 2.



De documentaire gaat over de relatie van Hella met haar vader die lijdt onder de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Maandag al is op NPO 1 een documentaire over Asser te zien van Hans Polak (16.15 uur) en op NPO 1 Extra zijn vanaf 17.50 uur liedjes uit 't Schaep met de 5 Pooten te zien en te horen.



De uitvaart van Asser is later deze week in kleine kring.



