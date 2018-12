NPO gaat door met College Tour

Dat maakte Frans Klein, directeur video van NPO, maandag bekend.



Wie het nieuwe gezicht wordt van het door Huys bedachte programma, waarin studenten vragen stellen aan prominente gasten, is nog niet bekend. Klein is in onderhandeling met de presentator en verwacht binnen een week met meer nieuws te kunnen komen.



Ellie op patrouille

De NPO deelde maandag meer plannen mee. Zo komt BNNVARA volgend jaar met een journalistiek multimediaal platform, waar internationale ontwikkelingen "op een vernieuwende manier'' aan bod komen. Presentator Sinan Can is het gezicht hiervan.



Op dit moment wordt nog gewerkt aan de totstandkoming van het platform, waarvoor ook journalistiek talent aan de slag gaat. Het platform moet in september de lucht in. Het initiatief past bij de aangekondigde journalistieke vernieuwing van de NPO.



Ook maakte NPO-baas bekend dat de talkshow M een vervolg krijgt, dat André van Duin verteller wordt in de nieuwe serie Wat een verhaal, en dat binnenkort een tweede seizoen van Ellie op patrouille begint.



