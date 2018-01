NPO-fonds in 2017: 14 miljoen naar drama en documentaire

Het NPO-fonds is met slechts drie vaste medewerkers - weliswaar aangevuld met freelancers en commissieleden die de aanvragen van makers toetsen - compacter dan het Mediafonds.



Toekomst

Makers moeten in de nieuwe situatie bij de ontwikkeling van projecten een landelijke omroep achter zich hebben geschaard, vóórdat ze geld kunnen aanvragen. Bij het Mediafonds was dat niet het geval. Bouwsema: "De structuur staat. Ik heb inmiddels ook een rondje gemaakt langs makers, producenten, eindredacteuren van de omroepen en collegafondsen om te horen wat er leeft en hoe men de toekomst ziet."



Vanuit de sector wordt overwegend positief gereageerd op de ontwikkeling van het fonds. Ook Martijn Winkler, voorzitter van regisseursbelangenvereniging Dutch Directors Guild, is te spreken over de intenties.



"Al blijft het fonds tot op heden achter op innovatie en mist men in het veld de aanjagersfunctie die het Mediafonds ook had. Omdat het fonds vastzit aan de NPO moet elke productie resulteren in tenminste een tv- of radioprogramma dat lineair wordt uitgezonden. Dat is zorgwekkend in een tijd waarin het audiovisuele landschap enorm aan het veranderen is."