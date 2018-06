NPO bezuinigt om dalende reclame-inkomsten

Maar voordat de omroepen het mes zetten in programma's, moeten zij eerst maar eens hun reserves aanspreken, waarschuwt de minister. Dat is verplicht. Hij denkt dat de NPO daaruit volgend jaar minstens 24 miljoen euro zou kunnen putten.



Bezuinigingsplan

Slob wil hoe dan ook met de NPO in gesprek over het bezuinigingsplan. Met de omroepen zijn afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over welk publiek zij moeten bedienen, en die mogen niet in de knel komen. De bewindsman houdt er rekening mee dat de reclame-inkomsten dit jaar nog meer tegenvallen dan al gedacht. Maar dat wil hij niet doorberekenen aan de omroep, omdat die al hard wordt geraakt.



De NPO heeft bezwaar gemaakt tegen Slobs besluit het omroepbudget te verlagen. Een oordeel over dat bezwaar is nog niet geveld.