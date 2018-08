NPO: bezuinigingen raken programmering ingrijpend

De publieke omroep nodigt dit najaar alle Nederlanders uit zelf met een programma-idee te komen. Op die manier wil de NPO ook de 15 procent van Nederland aanspreken die nu nog niet wordt bereikt. Dat zei Shula Rijxman bij de seizoenspresentatie in Hilversum.



Volgens haar zijn het vooral bepaalde groepen jongeren en migranten die de NPO nu nog niet weten te vinden. Voor hen wil de omroep ook programma's maken. "Vertel ons maar wat we nog niet maken, wat je wilt zien," vertelde Rijxman. "Wij kijken dan serieus of we er iets mee kunnen." Hoe het project precies vorm krijgt, is nog niet duidelijk.



Voor komend seizoen kondigde de NPO meer dan honderd nieuwe programma's aan. Zo onderzoekt Margriet van der Linden in How to be Gay (KRO-NCRV) hoe het staat met de acceptatie van homoseksualiteit over de hele wereld en voor het nieuwe EO-programma Een Klas Vol Ouders nemen zestien volwassenen deel aan de laatste twee maanden van groep 8.



In De Hofbar (PowNed) probeert Rutger Castricum de kloof tussen de samenleving en politiek te overbruggen en Marc-Marie Huijbregts presenteert Lief Dagboek (NTR), waarin mensen voor een volle zaal voorlezen uit de dagboeken die ze in hun puberteit schreven.



De NTR blikt terug op de Tachtigjarige Oorlog, die dit jaar 450 jaar geleden uitbrak en voor de jongere kijkers maakt Jasper Krabbé het kunstprogramma De Blauwe Hond voor NPO Zapp (AVROTROS). Liefhebbers van drama kunnen onder meer kijken naar Klem 2 (BNNVARA) en de thrillerserie LOÏS (AVROTROS).



Eerder was al bekend dat Ria Bremer (79) terugkeert op tv. In Hoe bevalt Nederland? (AVROTROS) maakt ze een vervolg op een speciale uitzending van Vinger aan de Pols uit 1983, waarin duizenden vrouwen hun ervaringen deelden over hun zwangerschap en bevalling.