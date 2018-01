NOS en Eurosport doen verslag van Winterspelen

De NOS maakt 230 uur televisie voor NPO 1, waarvan 150 uur live, en 100 uur radio. Eurosport heeft voor het eerst de exclusieve uitzendrechten van de Winterspelen in handen en komt onder meer met de dagelijkse studioshow Winterspelen Vandaag op Eurosport 1.



Volgens Ewoud van Winsen, chef d'equipe van de NOS, doet de omroep bijna alles zoals bij voorgaande edities. "We hebben dit keer alleen niet de liverechten van ijshockey, skicross en snowboardcross."



Dionne de Graaff

Nadat in 2015 bekend werd dat Discovery Communications, waar Eurosport onder valt, de uitzendrechten had gekocht van de Spelen in de periode 2018-2024 voor vijftig Europese landen sloot de NOS een sublicentie. Daardoor heeft de omroep alle audiovisuele- en radiorechten, op drie onderdelen na.



Doordat het in Zuid-Korea acht uur later is, blikt de NOS in de vroege ochtend terug op de nacht. Rond elf uur Nederlandse tijd vindt meestal shorttrack plaats en vanaf het middaguur is het tijd voor schaatsen. Vaste deskundigen die hiervoor aanschuiven bij presentator Dione de Graaff zijn Erben Wennemars, Mark Tuitert, Annette Gerritsen en Rintje Ritsma.



Samenvattingen

In de middag zijn samenvattingen te zien van onder meer ijshockey en rond 18.00 uur vatten Herman van der Zandt en Bart Veldkamp vanuit Hilversum de dag samen. Vanuit Pyeongchang sluiten Henry Schut en Erben Wennemars de dag af met NOS Studio Sportwinter, dat vanwege het tijdsverschil iets eerder wordt opgenomen.



De presentatie van Winterspelen Vandaag op Eurosport (waar ijshockey, skicross en snowboardcross wel live te zien zijn) is in handen van Neal Petersen, bekend van de voetbaltalkshow FC Afkicken. Hij krijgt voormalig biatleet Herbert Cool als sidekick.



Snowboarder Nicolien Sauerbreij en voormalig ijshockeyer Ron Berteling zijn de Nederlandse vertegenwoordigers in het team van internationale Eurosport-experts.



Ook op de radio zijn de Spelen volop te volgen. Dagelijks presenteren Jeroen Stomphorst en Patrick Lodiers tussen 11.00 en 15.00 uur RadiOlympia op NPO Radio 1.



Lees ook: Ghanese Amsterdammer Frimpong naar Winterspelen