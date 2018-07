North Sea Jazz neemt publiek mee terug naar de jaren 70

Het was in de eerste helft van de jaren zeventig. Disco stond klaar om de dansvloer over te nemen, maar voorlopig was het de beurt aan soulmuziek uit Philadelphia.



Het vocale trio The O'Jays (dat al werd opgericht in 1958) was een van de succesvolste representanten van de zogeheten Phillysoul en had ook in ons land grote hits met songs als 'Backstabbers' en 'Love train'. Na al die jaren maakt de groep nu eindelijk zijn Nederlandse podiumdebuut.