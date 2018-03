Noraly Beyer verteller van The Passion in Zuidoost

Eerder werd al bekendgemaakt dat Tommie Christiaan, Glennis Grace, Jeangu Macrooy en Brainpower meedoen aan de achtste editie van The Passion.



Beyer is trots dat zij het verhaal van de laatste uren van Jezus mag vertellen, zegt ze vandaag in een interview in Het Parool. "The Passion wordt elk jaar op een heel waardige manier verteld, maar het is ook spektakel."



De oud-journaallezeres woont al 33 jaar in Zuidoost, een stadsdeel dat zij de laatste jaren sterk zag verbeteren. "De Bijlmer heeft zichzelf uit het moeras omhooggetrokken. Je kunt een parallel trekken met het verhaal van Jezus. Ook de Bijlmer is uit de dood verrezen."



The Passion wordt op 29 maart, Witte Donderdag, live uitgezonden op NPO 1.



Lees ook het interview met Noraly Beyer: 'De Bijlmer is eigenlijk, net als Jezus, uit de dood herrezen.'