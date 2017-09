Nominaties voor Gieskes-Strijbis Podiumprijs bekend

Het zijn veelzijdige, getalenteerde makers met vernieuwende producties op hun naam De commissie van de Podiumprijs

"De keuze is gevallen op makers die vele podia bespelen; ze zijn te vinden op straat, in asielzoekerscentra én in theaters. Het zijn veelzijdige, getalenteerde makers met vernieuwende producties op hun naam. De nominatie voor de Gieskes-Strijbis Podiumprijs is een waardering voor hun vakmanschap en tegelijkertijd een uiting van vertrouwen in hun toekomst."



Particulier fonds

Het Gieskes-Strijbis Fonds, dat vrijdenken en verbeelden wil stimuleren, is een particulier goede-doelenfonds dat actief is op vier terreinen: natuur en milieu, democratie en rechtsstaat, medisch onderzoek en kunst en cultuur.



De Podiumprijs is in het leven geroepen na gesprekken met vertegenwoordigers uit de wereld van podiumkunsten. De conclusie was dat Nederland goed scoort qua opleidingen, startersregelingen en topgezelschappen, maar dat makers die niet meer als jong talent beschouwd kunnen worden en die zich nog niet aan de 'makerstraditie' van een vooraanstaand gezelschap verbonden hebben, het moeilijker hebben.



Voor deze groep is de Gieskes-Strijbis Podiumprijs geïnitieerd. De winnaars worden op 9 oktober bekendgemaakt.