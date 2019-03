Nominaties Libris Literatuurprijs bekend

Dat heeft juryvoorzitter Jet Bussemaker maandagmiddag bekend gemaakt. Bij haar inleiding op het juryrapport refereerde oud-minister van Cultuur Bussemaker aan de schietpartij in Utrecht en zei dat literatuur op een dag als vandaag 'een krachtig wapen tegen onverdraagzaamheid is.'



Leonhard Pfeijffer scoorde onmiddellijk een bestseller met zijn veelgeprezen 'grote Europese roman' over de liefde en massatoerisme die in december verscheen. Opvallende 'gepasseerden' zijn Marieke Lukas Rijneveld met haar succesdebuut als romanschrijver De avond is ongemak en Peter Middendorp met het eerder voor de AKO-literatuurprijs genomineerde Jij bent van mij, de roman waarmee hij in het hoofd kruipt van de moordenaar van Marianne Vaatstra.



Novelle

Van Aken onthulde in zijn reactie dat zijn lijvige historische roman over de omzwervingen van de jonge geleerde Isidorus van Rillington met in zijn hoofd een bibliotheek aan boeken aanvankelijk een novelle zou worden.



"Vaak zit er bij mij wel 25 jaar tussen het eerste idee in het uitwerken daarvan. Intussen bouw ik aan een toren van boeken." Hofstede, genomineerd met de roman waarin zij het mislukken van haar huwelijk analyseert, was 'euforisch'.



Conciërge

In De trooster speelt de conciërge van een klooster de hoofdrol. Ze wilde religie de ruimte geven, aldus Gerritsen, maar niet als worsteling met religie. "Het gaat over schuld en vergeving, maar bij een gelovig iemand."



Van Essen schreef met De goede zoon een dystopische roman over een zestigjarige auteur van 'plotloze thrillers' die na de dood van zijn moeder een reis maaktnaar personages uit zijn verleden en zijn. Leven overziet.



De Boose beschrijft in Het vloeihout de tocht van een stuk hout, afkomstig van een boom in Palestina en in het bezit van magische krachten, door tweeduizend jaar geschiedenis.



Op 6 mei wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens het traditionele galadiner. De winnaar van vorig jaar was Murat Isik met Wees onzichtbaar.