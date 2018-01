Nieuwsweekend nieuwe naam van Nieuwsshow

In het programma ontvangen ze vanaf 6 januari wekelijks gasten over wetenschap, cultuur, sport en nieuws uit binnen- en buitenland. Eerder presenteerden ze samen de Nieuwsshow, totdat ze afgelopen najaar op non-actief werden gesteld door AVROTROS toen bleek dat ze in gesprek waren met Omroep MAX over een overstap.



''Ik kijk er enorm naar uit om op de zaterdagochtend weer herenigd te zijn met onze luisteraars'', zegt Mieke van der Weij op de website van Omroep MAX. Peter de Bie zegt: "We mogen weer aan de slag! En dat was wel weer tijd ook. Ik heb heel veel zin om het nieuwe jaar goed te beginnen met een vernieuwd, maar ook vertrouwd zaterdagochtendprogramma."



Nieuwsweekend is vanaf 6 januari 2018 elke zaterdagochtend te horen van 8.30 tot 11.00 uur op NPO Radio 1. Zaterdagmiddag begint ook Jort Kelder met zijn nieuwe radioshow op het uitzendtijdstip van Kamerbreed. Die talkshow heet Dr. Kelder en Co. In de talkshow ontvangt Jort Kelder talentvolle academici, meldt zendermanager Laurens Borst op de website van Radio 1.