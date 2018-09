Nieuwe topman voor Sanoma Nederland

Hij neemt per 1 januari de functie op zich, na het vertrek van zijn voorganger Marc Duijndam in augustus.



De 45-jarige Kolkman zal als hoofd van de Nederlandse activiteiten van Sanoma verantwoording afleggen aan topvrouw Susan Duinhoven van het gehele Finse mediaconcern. Hij is afkomstig van informatieleverancier RELX, waar hij verschillende managementfuncties vervulde.



Duijndam kondigde in augustus zijn vertrek aan bij Sanoma. Hij meldde zich in juni ziek en zat sindsdien thuis. Duijndam was pas sinds begin dit jaar de directeur van Sanoma Nederland. Hij kwam over van huizensite Funda, waar hij de hoogste baas was.



Sterk portfolio

Onder leiding van Duijndam ging de winstgevendheid van de Nederlandse tak van Sanoma licht omhoog. Ook werd tijdens zijn bewind afscheid genomen van de Nederlandse tv-zenders van SBS. Duijndam was de opvolger van Peter de Mönnink, die overstapte naar Talpa. Hij werd commercieel directeur bij het mediabedrijf van John de Mol.



In een verklaring liet Kolkman weten dat Sanoma een sterke portfolio aan merken heeft die 80 procent van de Nederlandse bevolking elke maand bereiken, en uit te kijken om bij het bedrijf te gaan werken. Topvrouw Duinhoven wees op de ervaring en zakelijke staat van dienst van Kolkman.