Nieuwe roman Hendrik Groen verschijnt in juni

Dat heeft uitgeverij Meulenhoff bekendgemaakt. Groen, het pseudoniem van bibliothecaris Peter de Smet, werd bekend met de geheime dagboeken over het leven in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord.



Zijn debuut, Pogingen Iets Van Het Leven Te Maken, stond drie jaar lang in de Bestseller Top 60, en ook de begin 2016 verschenen opvolger werd een succes. De vertaalrechten van de boeken zijn inmiddels verkocht aan 35 landen.



Uitgeblust leven

Ook werd er een dramaserie gemaakt gebaseerd op de dagboeken, die vorig jaar te zien was op Omroep Max en wekelijks meer dan twee miljoen kijkers trok. Een tweede seizoen is in de maak.



Het nieuwe boek van Groen vertelt het verhaal van Arthur Ophof, een bijna 50-jarige man uit Purmerend die een uitgeblust leven leidt. Maar wanneer hij ontslagen wordt, ontvouwen zich 'onverwachts mooie perspectieven op een geheel nieuw leven'.



